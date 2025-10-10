PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Freitagvormittag Boden gut

So bewegt sich PayPal

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 65,63 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 65,63 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 65,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,76 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 935 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 38,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit Abgaben von 26,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

