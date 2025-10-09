PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 65,80 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 65,80 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 66,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 6.582 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Gewinne von 38,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,29 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

