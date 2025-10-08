PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit Aufschlag

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 64,87 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 64,87 EUR. Bei 65,03 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,89 EUR. Zuletzt wechselten 25.720 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 40,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,25 USD im Jahr 2025 aus.

