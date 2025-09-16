PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend mit Aufschlag

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 57,14 EUR zu.

Um 20:19 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 57,14 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,43 EUR. Bisher wurden via Tradegate 46.882 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

