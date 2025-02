PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 74,38 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 74,38 EUR. Bei 74,28 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,73 EUR. Bisher wurden heute 14.500 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,50 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.04.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

