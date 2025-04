PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 57,47 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 57,47 EUR nach oben. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 57,47 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 325 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 58,59 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 18,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,33 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,03 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Am 05.05.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 USD je PayPal-Aktie belaufen.

