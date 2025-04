PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 57,97 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 57,97 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 58,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 633 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. PayPal dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

