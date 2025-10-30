PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 60,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 60,00 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 59,88 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.771 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,17 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 19,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

