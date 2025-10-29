PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

DAX24.284 ±0,0%Est505.722 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.018 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 64,28 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 64,28 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 64,04 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.852 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,55 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,081 USD.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

