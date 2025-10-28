DAX24.257 -0,2%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
Kursentwicklung im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit KursVerlusten

28.10.25 09:22 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 60,72 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
68,18 EUR 7,62 EUR 12,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 60,72 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 60,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 578 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 50,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 25,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,25 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

