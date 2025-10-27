PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Montagnachmittag Boden gut

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 60,93 EUR.

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 60,93 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,34 EUR. Bei 60,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 13.204 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. 49,58 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 25,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

