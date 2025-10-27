DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.621 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.989 -2,2%
Kurs der PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Montagabend an Boden

27.10.25 20:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Montagabend an Boden

Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 60,82 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 20:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 60,82 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 61,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.378 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 49,06 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

