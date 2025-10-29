DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.960 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1591 -0,5%Öl64,78 +0,5%Gold3.942 ±0,0%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Aktie im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend mit Verlusten

29.10.25 20:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend mit Verlusten

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 60,61 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
60,18 EUR -3,27 EUR -5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:22 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 60,61 EUR ab. Bei 60,16 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,09 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 267.149 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 49,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,60 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,081 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,42 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 11.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

