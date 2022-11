PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Nachmittag ab

Die PayPal-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 73,61 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 73,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.751 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2021 auf bis zu 174,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 64,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,42 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.846,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.182,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,07 USD je Aktie.

