pbb Aktie News: Anleger schicken pbb am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von pbb gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die pbb-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 5,29 EUR. Im Tageshoch stieg die pbb-Aktie bis auf 5,39 EUR. Bei 5,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der pbb-Aktie belief sich zuletzt auf 52.228 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 6,29 EUR. Derzeit notiert die pbb-Aktie damit 15,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,76 Prozent würde die pbb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,238 EUR. Analysten bewerten die pbb-Aktie im Durchschnitt mit 7,15 EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass pbb im Jahr 2025 0,655 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur pbb-Aktie

