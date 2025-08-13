pbb Aktie News: Anleger schicken pbb am Donnerstagvormittag ins Plus
Die Aktie von pbb gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die pbb-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 5,29 EUR. Im Tageshoch stieg die pbb-Aktie bis auf 5,39 EUR. Bei 5,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der pbb-Aktie belief sich zuletzt auf 52.228 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 6,29 EUR. Derzeit notiert die pbb-Aktie damit 15,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,76 Prozent würde die pbb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,238 EUR. Analysten bewerten die pbb-Aktie im Durchschnitt mit 7,15 EUR.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass pbb im Jahr 2025 0,655 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur pbb-Aktie
pbb-Aktie sackt ab: Deutsche Pfandbriefbank im 2. Quartal tief in der Verlustzone
Analysten sehen bei pbb-Aktie Potenzial
pbb-Aktie sackt ab: Deutsche Pfandbriefbank stoppt US-Geschäft und plant Zukauf in Deutschland
Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen