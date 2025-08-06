Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem US-Geschäft könnte sich negativ auf die Zahlen zum zweiten Quartal ausgewirkt haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Neugeschäft des Instituts dürfte sich unterdessen positiv ausgewirkt haben./rob/mf/mis

