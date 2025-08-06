pbb Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem US-Geschäft könnte sich negativ auf die Zahlen zum zweiten Quartal ausgewirkt haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Neugeschäft des Instituts dürfte sich unterdessen positiv ausgewirkt haben./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: pbb Buy
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
8,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,28 €
|Abst. Kursziel*:
57,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,56%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse