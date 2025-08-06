DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Top News
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert
pbb Aktie

pbb Aktien-Sparplan
5,37 EUR +0,14 EUR +2,68 %
STU
Marktkap. 697,25 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
NEU
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
5,37 EUR 0,14 EUR 2,68%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem US-Geschäft könnte sich negativ auf die Zahlen zum zweiten Quartal ausgewirkt haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Neugeschäft des Instituts dürfte sich unterdessen positiv ausgewirkt haben./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
8,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,28 €		 Abst. Kursziel*:
57,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,56%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

11:46 pbb Buy Warburg Research
19.06.25 pbb Buy Warburg Research
17.06.25 pbb Buy Warburg Research
04.06.25 pbb Buy Warburg Research
14.05.25 pbb Buy Warburg Research
mehr Analysen

