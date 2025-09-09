DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.525 -0,4%Nas21.947 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

10.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 7,77 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 7,77 USD nach. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,76 USD. Bei 7,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.565 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 28,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 4,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 46,04 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

