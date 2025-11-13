DAX24.049 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.005 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,19 +0,8%Gold4.207 +0,3%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

13.11.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 7,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,28 EUR -0,13 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 7,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 7,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 271.262 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,00 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,01 Prozent auf 550,80 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 586,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,125 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

