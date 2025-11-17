DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit KursVerlusten

17.11.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 7,35 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,35 USD ab. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,28 USD ein. Bei 7,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.536 Stück gehandelt.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 48,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 4,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 06.11.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,01 Prozent auf 550,80 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 586,00 Mio. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,127 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

