Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 7,00 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 7,00 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,98 USD. Bei 7,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 201.660 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 35,77 Prozent niedriger. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD ab. Mit einem Kursverlust von 33,74 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,01 Prozent auf 550,80 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 586,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,134 USD fest.

