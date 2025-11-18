Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Abend an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 7,15 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 7,15 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,19 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 866.871 Stück gehandelt.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 52,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 4,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 35,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 550,80 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 586,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 11.02.2026 gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,134 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

