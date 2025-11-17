DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagabend mit Verlusten

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 7,19 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 7,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,19 USD aus. Mit einem Wert von 7,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 925.102 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Mit einem Kursverlust von 35,54 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.11.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 550,80 Mio. USD, gegenüber 586,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,01 Prozent präsentiert.

Am 11.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,127 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

