PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 140,62 USD ab.

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 3,9 Prozent auf 140,62 USD nach. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 140,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.328.200 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 179,43 USD. Mit einem Zuwachs von 27,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 10,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,03 USD je Aktie aus.

