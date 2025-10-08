DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.027 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
PepsiCo im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit Verlusten

08.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 138,92 USD abwärts.

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 138,92 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 138,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 140,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 927.010 PepsiCo-Aktien.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Abschläge von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,03 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

