PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 139,95 USD nach.

Die PepsiCo-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 139,95 USD. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 139,85 USD. Bei 140,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 182.633 Aktien.

Bei 177,50 USD markierte der Titel am 22.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 26,83 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 9,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 22,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umsetzen können.

Am 09.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren