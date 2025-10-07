PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 141,25 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 20:07 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 141,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 683.778 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 10,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren