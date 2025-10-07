PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 140,14 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 140,14 USD zu. Bei 140,50 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 140,37 USD. Zuletzt wechselten 161.457 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 26,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,93 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,03 USD je PepsiCo-Aktie.

