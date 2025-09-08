PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend billiger
Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 142,90 USD nach.
Die PepsiCo-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 142,90 USD abwärts. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 141,43 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,20 USD. Bisher wurden heute 614.603 PepsiCo-Aktien gehandelt.
Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 25,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,33 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 USD aus.
Am 17.07.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 22,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. PepsiCo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu PepsiCo Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
