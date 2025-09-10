PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 143,72 USD zu.

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 143,72 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PepsiCo-Aktie bisher bei 143,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 142,77 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 151.329 Aktien.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 179,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.

Am 17.07.2025 lud PepsiCo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

