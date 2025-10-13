PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit Verlusten

PepsiCo im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 149,07 USD.

Die PepsiCo-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 149,07 USD abwärts. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,08 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 242.820 Stück.

Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 16,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 16,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,09 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht