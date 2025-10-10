DAX24.587 -0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.071 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Profil
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PepsiCo am Nachmittag zu

10.10.25 16:09 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PepsiCo am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Zuletzt konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 149,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
126,00 EUR 1,50 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 149,00 USD. Bei 149,36 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 665.671 PepsiCo-Aktien.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 16,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,07 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Bildquellen: areeya_ann / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
