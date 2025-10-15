PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochabend mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 150,13 USD.

Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 150,13 USD abwärts. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,18 USD nach. Bei 151,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 724.459 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

PepsiCo veröffentlichte am 09.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,94 Mrd. USD – ein Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,10 USD je Aktie.

