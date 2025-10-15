PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zieht am Nachmittag an

So entwickelt sich PepsiCo

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 151,81 USD zu.

Das Papier von PepsiCo legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 151,81 USD. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 152,38 USD aus. Bei 151,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 195.768 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 16,92 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,93 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,94 Mrd. USD im Vergleich zu 23,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

