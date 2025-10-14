DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.538 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
Kursentwicklung im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag nordwärts

14.10.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für das PepsiCo-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 149,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
129,50 EUR 1,22 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 149,31 USD zu. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 149,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 188.442 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 177,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 15,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,52 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Am 09.10.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,09 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

