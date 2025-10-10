PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagabend freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 149,67 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 149,67 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 150,80 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 145,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.678.612 PepsiCo-Aktien.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 17,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 09.10.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

