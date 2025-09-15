PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Dienstagnachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von PepsiCo hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der PepsiCo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 140,58 USD.

Bei der PepsiCo-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 140,58 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,23 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 140,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,73 USD. Bisher wurden heute 211.918 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 179,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Mit einem Zuwachs von 27,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 127,63 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,03 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

