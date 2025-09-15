PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PepsiCo zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PepsiCo-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 140,58 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die PepsiCo-Aktie um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel bei 140,58 USD. Kurzfristig markierte die PepsiCo-Aktie bei 141,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 140,30 USD. Bei 140,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 714.499 PepsiCo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,43 USD erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 27,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 10,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 22,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,03 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 5 Jahren abgeworfen