PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochabend fester
Die Aktie von PepsiCo zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 141,19 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von PepsiCo konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 141,19 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 142,04 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,27 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 790.036 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (178,08 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Mit einem Zuwachs von 26,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 10,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.
Am 17.07.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
