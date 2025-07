PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 144,88 USD.

Das Papier von PepsiCo befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 144,88 USD ab. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 144,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,35 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 918.808 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Bei 180,91 USD markierte der Titel am 06.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 24,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,59 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 17.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,72 Mrd. USD im Vergleich zu 22,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,93 USD je Aktie.

