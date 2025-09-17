PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 140,95 USD.
Um 15:52 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 140,95 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 140,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 158.175 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 178,05 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 9,45 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.
Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,03 USD fest.
Redaktion finanzen.net
