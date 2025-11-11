Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag kaum bewegt
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 156,00 EUR an der Tafel.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:40 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 156,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 281 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.
Bei 162,60 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
