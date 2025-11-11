Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 156,00 EUR.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 156,00 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 156,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42 Pfeiffer Vacuum-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 4,23 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.
Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.
