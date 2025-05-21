Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag in Grün

Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 156,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 15:42 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 675 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 162,60 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,26 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 218,43 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester