Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittag mit Verlusten

Die Pfizer-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 46,32 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,32 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,38 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 7.062 Aktien.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 17,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2021 auf bis zu 30,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,87 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,33 USD je Pfizer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 03.05.2022. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,99 Prozent auf 11,68 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Pfizer am 03.05.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2022-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 02.08.2022 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

ARK-Chefin Cathie Wood kauft bei Elektromobilität zu und schmeißt Pharma-Aktien aus dem Depot

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Moderna-Aktie springt an: Moderna beantragt US-Notfallzulassung für zweiten Corona-Booster

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com