Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag stärker

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 24,09 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 24,09 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,12 USD. Bei 23,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 992.898 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 26,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 13,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

