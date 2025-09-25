DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.281 +0,7%Nas22.466 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Abend nordwärts

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 23,68 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,32 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,68 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 23,81 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.439.937 Pfizer-Aktien.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 28,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

