Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagabend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 23,69 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 23,69 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 23,68 USD. Mit einem Wert von 24,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.562.215 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Mit einem Kursverlust von 11,71 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,33 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,07 USD je Pfizer-Aktie.

