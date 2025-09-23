DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.130 -0,4%Nas22.483 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochabend mit Abschlägen

24.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 24,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Pfizer Inc.
20,49 EUR 0,11 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,05 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,15 USD. Bisher wurden via New York 2.059.327 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 30,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 20,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,02 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,33 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
08:31Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
mehr Analysen