Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 23,98 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 23,98 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,97 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,02 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.192.026 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 21,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2025 aus.

