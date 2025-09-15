DAX23.333 -1,8%ESt505.377 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.721 -0,4%Nas22.346 ±-0,0%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
So entwickelt sich Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,01 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,29 EUR -0,04 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,01 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 964.747 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 26,72 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 12,89 Prozent sinken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

