Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,01 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,01 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 964.747 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 26,72 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 12,89 Prozent sinken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Pfizer-Aktie.

